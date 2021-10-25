Кабинет министров России может ввести маткапитал для отцов-одиночек

Москва, 25 октября. Правительство Российской Федерации может дать отцам-одиночкам право на получение материнского капитала. Соответствующие поправки примет на рассмотрение комиссия кабмина.

Приняв поправки к закону, правительство расширит перечень лиц, которые могут претендовать на субсидию. Получить выплаты, предположительно, смогут мужчины, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, появившихся на свет после 1 января 2007 года. Аналогичные меры будут применены в отношении отцов с одним ребенком, который родился после 2020 года.

Условием является обязательное гражданство Российской Федерации у отца и детей. Кроме того, рассматривается переход маткапитала детям в равных долях в случае смерти отца-одиночки, пишет издание «Известия». Кабмин также предложил снизить бюрократическую волокиту и оформлять необходимую документацию в электронном формате.

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