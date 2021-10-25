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АвтоВАЗ продолжит реализацию LADA только с дополнительным оборудованием
Общество
АвтоВАЗ продолжит реализацию LADA только с дополнительным оборудованием
lada.ru  /  LADA

Москва, 25 октября. Российский АвтоВАЗ возобновит продажи своих машин только с дополнительным оборудованием с 15 ноября текущего года. Отказаться от него не будет возможности.

Такое решение отечественного автопроизводителя увеличит цены на модельный ряд в среднем на 25-30 тысяч рублей. Оборудование будет установлено официальными дилерами.

Дополнительный комплект Lada Vesta будет состоять из специального поддона в отделении запасного колеса, ковров в багажник/салон, надежной защиты картера, эффективной защитной сетки для радиатора, дефлекторов дверей и лобового стекла, амортизаторов капота. Все это обойдется потребителю в 25-30 тысяч рублей.

Ранее технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов напомнил водителям о штрафах за езду на резине не по сезону. Также важно подготовить автомобиль к зиме и заменить в нем масло, сообщает Deita.ru.

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