«Спартак» занялся расследованием причин задержания болельщиков на матче с «Зенитом»

Москва, 25 октября. Московский «Спартак» намерен разобраться в обстоятельствах, которые привели к задержанию пятерых болельщиков красно-белых на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» в Петербурге.

Пресс-служба команды опубликовала соответствующее заявление. В нем указано, что болельщики были задержаны на территории стадиона «Газпром Арена».

«Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания», — говорится в сообщении.

В клубе намерены изучить записи с камер видеонаблюдения и дать оценку действиям правоохранительных органов. Сотрудники службы безопасности «Спартака» продолжают находиться в контакте с задержанными, полицией и персоналом стадиона.

В центральной встрече 12-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» с разгромным счетом 7:1. Это поражение стало для красно-белых самым крупным за всю историю их выступлений в чемпионатах России.