Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 04:59
04:54
Общество
Приморцы освободили амурского тигренка из барсучьего капкана
04:44
Общество
Кабинет министров России может ввести маткапитал для отцов-одиночек
04:41
Общество
АвтоВАЗ продолжит реализацию LADA только с дополнительным оборудованием
04:39
Происшествия
«Спартак» занялся расследованием причин задержания болельщиков на матче с «Зенитом»
04:32
Политика
Читатели Daily Wire поддержали речь Путина об обратной дискриминации на Западе
04:24
Наука
Гинцбург: большинство сообщивших о болезни после вакцинации людей купили сертификаты
04:07
Экономика
Российские производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку в ноябре
04:05
Армия
ТАСС: БДК «Иван Грен» способен загородить целую морскую акваторию
04:04
Происшествия
Российским туристам грозит тюремный срок в Турции за поджог леса
04:03
Армия
Новейшие танки Т-14 на платформе «Армата» завершат госиспытания в 2022 году
Все новости

«Спартак» занялся расследованием причин задержания болельщиков на матче с «Зенитом»
Происшествия
«Спартак» занялся расследованием причин задержания болельщиков на матче с «Зенитом»
spartak.com  /  пресс-служба

Москва, 25 октября. Московский «Спартак» намерен разобраться в обстоятельствах, которые привели к задержанию пятерых болельщиков красно-белых на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» в Петербурге.

Пресс-служба команды опубликовала соответствующее заявление. В нем указано, что болельщики были задержаны на территории стадиона «Газпром Арена».

«Разбираемся в причинах и обстоятельствах задержания», — говорится в сообщении.

В клубе намерены изучить записи с камер видеонаблюдения и дать оценку действиям правоохранительных органов. Сотрудники службы безопасности «Спартака» продолжают находиться в контакте с задержанными, полицией и персоналом стадиона.

В центральной встрече 12-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» с разгромным счетом 7:1. Это поражение стало для красно-белых самым крупным за всю историю их выступлений в чемпионатах России.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / «Спартак» занялся расследованием причин задержания болельщиков на матче с «Зенитом»
Зенит полиция спартак задержание болельщики рпл
Комментировать