Вашингтон, 25 октября. США с агрессивным либерализмом представляют опасность для других стран и самих себя. Появляется так называемая обратная дискриминация, заявил российский президент Владимир Путин на Международном дискуссионном клубе «Валдай».

Путин отметил, что отношения мужчин и женщин на Западе превратились в настоящий абсурд. Привычные, уготованные природой роли смешиваются, в рамки между мужским и женским размываются, цитируют журналисты Daily Wire выдержки из речи Путина. Постепенно происходящее все меньше напоминает борьбу с дискриминацией, потому что происходит, наоборот, постоянное подчеркивание расовых, гендерных и других признаков.

«"Родитель номер один" и "родитель номер два", "родивший родитель" вместо "мама", запрет на использование словосочетания "грудное молоко" и замена его "человеческим молоком" — чтобы люди, неуверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились», — отметил Путин.

Автор издания проанализировал выступление российского лидера. Он заявил, что к Путину можно относиться по-разному, но в этом случае он передал божьи истины, которые почему-то не понимают на Западе. Журналист поинтересовался, смог бы хоть один американский политик повторить такую речь, но пришел к выводу, что ни у кого не хватило бы смелости. Автор добавил, что к некоторым истинам действительно нужно прислушаться и постараться понять, чтобы в какой-то момент не случилось морально-этической катастрофы.

«И либо американцы в какой-то момент проснутся и начнут сопротивляться всему этому, либо мы обнаружим, что живем в рамках системы социального кредита, подразумевающей тотальный контроль и вообще полностью раздавлены», — завершил свой текст журналист.

Читатели американского издания активно начали комментировать материал. Они выразили согласие с точкой зрения российского лидера и автора текста.

«Ничего из того, что сказал Путин, не было таким уж примечательным. Все это очевидно каждому, у кого есть глаза. Примечательно то, что западные либеральные элиты этого НЕ видят», — отметил ADJ.

По словам некоторых комментаторов, западные общественные деятели заперлись в своей барокамере левых СМИ и попали в плен группового мышления и массового психоза. Если отбросить любое предвзятое отношение и собственные установки, то можно увидеть мир таким, каким его описал Путин, добавили комментаторы.

«Я действительно сомневаюсь, что у Путина есть причины быть врагом США. На данный момент 99% агрессивных шагов были сделаны Западом во главе с США», — рассудил Giuseppe Scalas.

Президент встречался с участниками дискуссионного клуба в очном формате, но с соблюдением определенных ковидных ограничений. В ходе своей речи Путин также припомнил слова некоторых мировых лидеров о России в конце прошлого века. Они были уверены, что после распада СССР страна «затухнет». Однако, по словам Путина, Россия остается мировой державой и не собирается оправдывать ожидания, передает ИА DEITA.RU.