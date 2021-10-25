Гинцбург: большинство сообщивших о болезни после вакцинации людей купили сертификаты

Москва, 25 октября. Примерно 80% россиян, которые утверждают, что заболели COVID-19 после вакцинации российским препаратом «Спутник V», купили сертификат. Об этом заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый сообщает, что проверить достоверность утверждения о прохождении вакцинации «Спутником V» достаточно легко. Это можно установить с помощью специального анализа, который покажет наличие маркеров лекарства, говорит ТАСС. Если же люди заявляют, что после вакцины тяжело заболели, то, скорее всего, они просто имеют на руках купленные поддельные сертификаты.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения», — отметил Гинцбург.

Специалист отметил, что публичные дела о покупке сертификатов, которые существуют сегодня, — это лишь часть из всех существующих. Он призвал быть бдительнее к окружающим и все равно носить защитные средства и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Гинцбург посоветовал не торопиться с повторной прививкой от коронавирусной инфекции. По его словам, преждевременная ревакцинация может негативно сказаться на уровне антител.