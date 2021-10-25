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Российские производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку в ноябре

  /   Обновлено: 25 октября 2021 04:07
Экономика
Российские производители круп предупредили о росте цен на гречку и овсянку в ноябре
Невские Новости

Москва, 25 октября. Рост цен на гречку и овсянку в ноябре текущего года в России может составить 10-20%. Причиной станет увеличение стоимости сырья и материалов для изготовления упаковок.

По данным газеты «Коммерсантъ», один из крупнейших производителей круп в России «Роса» предупредил торговых партнеров о росте стоимости продукции с 4 ноября. Сеть продуктовых магазинов «Верный» подтвердила получение уведомления и готовится к повышению стоимости круп на 15%.

Сотрудник агрохолдинга «АФГ Националь» в интервью изданию рассказал, что за последний год цена полипропиленовой и картонной тары выросла на 100%, а российское сырье подорожало на треть. Это, по большей части, отразится на ценах гречки, добавил он.

Также в 2021 году наблюдались проблемы с урожаем в Алтайском крае. Этот регион является основным поставщиком гречки в России.

Недавно руководитель Росрезерва Дмитрий Гогин на примере гречки пояснил, как работает его ведомство и в каких случаях в магазине можно приобрести продукцию из госзапасов. По его словам, в первую очередь резервы поступают в случае возникновения гуманитарных или чрезвычайных ситуаций.

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