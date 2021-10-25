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ТАСС: БДК «Иван Грен» способен загородить целую морскую акваторию

  /   Обновлено: 25 октября 2021 04:05
Армия
ТАСС: БДК «Иван Грен» способен загородить целую морскую акваторию
shipyard-yantar.ru  /  Пресс-служба ПСЗ &quot;Янтарь&quot;

Москва, 25 октября. Большие десантные корабли проекта 11711 типа «Иван Грен» могут быть использованы не по прямому назначению, а как минные заградители. В таком случае судно способно закрыть пролив.

Согласно неофициальной информации, такие судна также могут ограничить доступ к целой морской акватории. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова осведомленного источника в судостроительной отрасли.

«С учетом возможностей и размерений БДК проекта 11711 способен принять сотни морских мин в зависимости от их предназначения. Этого количества достаточно, чтобы заблокировать не только любую проливную зону, но и обширные морские акватории», — сказал он.

Ранее источник в Министерстве обороны России заявил, что ВМФ страны в скором времени пополнятся за счет водных вездеходов. Судна оснастят воздушной подушкой. Они будут выполнять функцию десантных кораблей.

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