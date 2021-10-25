Российским туристам грозит тюремный срок в Турции за поджог леса

Анталья, 25 октября. Турецкие правоохранители задержали группу российских туристов по ложному обвинению в поджоге леса. Об этом написал их соотечественник Дмитрий Коршунов в Instagram.

Путешественники рассказали, что стали лишь свидетелями пожара. Они увидели огонь во время прогулки по Ликийской тропе в Анталье. Туристы пытались потушить пожар своими силами и звонили в местные оперативные службы. Однако затем россиян задержали местные жители, которые и вызвали жандармов.

«В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму», — написал Коршунов, добавив, что в группу входили семь человек.

Местные власти предоставили путешественникам бесплатных адвокатов. Однако от них нет толку, поскольку они не разговаривают на английском или русском языках.

Турецкий суд ранее вынес приговор российской художнице Арзу Гусейновой. Девушку приговорили к 17,5 года лишения свободы по обвинению в незаконной перевозке наркотических веществ.