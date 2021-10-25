Новейшие танки Т-14 на платформе «Армата» завершат госиспытания в 2022 году

Москва, 25 октября. Специалисты планируют закончить государственные испытания новейших русских танков Т-14 на платформе «Армата» в следующем году. Об этом заявил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно информации источника в ОПК, в рамках госиспытаний будут подтверждаться тактико-технические требования к российским танкам. Их разработали в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Государственные испытания новых танков Т-14 продолжаются с положительными результатами. Согласно плану они должны быть завершены в первой половине 2022 года», — добавил представитель ОПК.

Российский танк Т-14 «Армата» обладает рядом преимуществ перед аналогами в разных странах. По мнению журналистов Military Watch, военная техника скоро поступит в Вооруженные силы РФ и значительно увеличит боеспособность отечественных бойцов.