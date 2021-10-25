Вирусолог Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости от COVID-19 в России

, 25 октября. Режим нерабочих дней вводится в большинстве регионов России в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Вирусолог Александр Чепурнов спрогнозировал пик заболеваемости во время текущей волны COVID-19.

По словам специалиста, срок может быть достигнут в декабре. Свое мнение он выразил, основываясь на данных о распространении коронавируса в прошлом году.

«Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдет примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть "жесткие" цифры», — отметил Чепурнов в интервью радио Sputnik.

При этом единственным способом победить COVID-19 является массовая вакцинация населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телепередачи «Москва. Кремль. Путин». Сейчас в России сделать прививку можно четырьмя разными препаратами, а записаться на процедуру можно на портале «Госуслуги» и в городских поликлиниках.