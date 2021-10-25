День траура по жертвам пожара на заводе пройдет в Рязанской области 25 октября

Рязань, 25 октября. Пожар на пороховом заводе в Рязанской области унес жизни 17 человек. В память о них 25 октября в регионе объявлен днем траура.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он еще раз выразил соболезнования родственникам и близким всех погибших в результате техногенной аварии. В день траура в регионе приспустят флаги. Запрещены все развлекательные мероприятия и передачи.

«В связи с трагической гибелью людей в результате техногенной аварии на территории Шиловского муниципального района Рязанской области 22 октября 2021 года, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, а также всем пострадавшим: объявить 25 октября 2021 года днем траура в Рязанской области», — говорится в документе.

Пожар на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области разгорелся 22 октября. Жертвами трагедии стали 17 сотрудников предприятия, среди которых девять аппаратчиков, шестеро транспортировщиков, слесарь и их мастер. После ЧП региональные власти предложили проверить все опасные производства в стране.