Украина может начать закупки электроэнергии в Белоруссии в ноябре

Киев, 25 октября. Делегация украинского «Энергоатома» уже отправилась в Белоруссию договариваться о поставках электроэнергии на Украину. Такое заявление сделал бывший главный редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец на своей странице в Facebook.

К такому шагу Киев может привести критическая нехватка угля на ТЭС. Правительство уже признало, что планы по накоплению угля на складах сорваны и ситуация становится критической. Спасти ее могла бы Россия, но в Киеве действует запрет на импорт электроэнергии из соседнего государства.

Аналогичный запрет был сформирован и в адрес Белоруссии. Его действие заканчивается в ноябре этого года. Вероятнее всего, Украина попытается разрешить патовую ситуацию с помощью сырья из Минска.

«Ирония в том, что Украина практически разорвала отношение с Беларусью и пообещала Литве не закупать электроэнергию с новой белорусской АЭС... С другой стороны, Литва покупает — значит, и нам можно. В крайнем случае, сошлемся на чрезвычайную ситуацию в энергетике», — написал Лямец.

Ранее сообщалось, что стоимость отопления в Киеве вырастет почти на 50% после принятия решения об индексации тарифов администрацией украинской столицы, передает ИА DEITA.RU. Такой режим будет действовать до сентября 2022 года. Одновременно с этим Украина собирается поддержать Молдавию на фоне энергетического кризиса и готова помочь природным газом.