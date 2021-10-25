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Немецкий Audi Front 225 1936 года производства выставили на продажу в Сети
Общество
Немецкий Audi Front 225 1936 года производства выставили на продажу в Сети
Prt Scr youtube.com  /  Automobile Classics

Москва, 25 октября. Владелец раритетной модели Audi Front 225, которую немецкий концерн выпустил в 1936 году, выставил автомобиль на продажу в Сети. Стоимость машины оценивается в 25,2 миллиона рублей.

Отмечается, за эти же деньги можно купить десяток новых и современных Audi. За свои 85 лет раритетная модель проехала по дорогам всего 10 тысяч километров.

Продаваемый автомобиль полностью исправен и находится в рабочем состоянии. Автор объявления указал, что машина готова к повседневной эксплуатации. Также отмечается, что Audi Front 225 была собрана из оригинальных немецких комплектующих.

Немецкие конструкторы оснастили автомобиль шестицилиндровым двигателем с рабочим объемом 2,3 литра, мощность которого составляет 50 «лошадок». Всего с конвейерной ленты сошло 4,5 тыс. таких машин.

Недавно россиянам рассказали, как подготовить современные автомобили к зимнему периоду. Эксперты рекомендовали не менять старые патрубки без надобности, так как можно нарушить герметичность. Кроме того, необходимо удостовериться в надежности аккумулятора, поскольку на морозе машина может из-за этого не завестись, пишет RT.

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