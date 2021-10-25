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Четыре жителя ЯНАО погибли в авариях за минувшие выходные
Происшествия
Четыре жителя ЯНАО погибли в авариях за минувшие выходные
pxhere.com

Салехард, 25 октября. Первое смертельное ДТП произошло в минувшую субботу на трассе Сургут — Когалым. Жертвами аварии стали три жителя Ноябрьска.

Трагедия произошла примерно в 11:00 (09:00 по московскому времени). Иномарка под управлением 19-летнего молодого человека выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с грузовиком. В результате происшествия погиб молодой водитель легковушки и двое его пассажиров, среди которых 19-летняя девушка и 36-летний мужчина.

Второе смертельное ДТП произошло накануне в Салехарде. Водитель Niva на улице Сандалова не пропустил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 72-летняя жительница скончалась, передает «Север-пресс».

Еще одно ДТП с участием пешехода-пенсионера ранее произошло в Твери. Водитель автомобиля Mazda насмерть сбил 67-летнего местного жителя.

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