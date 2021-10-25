Депутат Рады Рабинович: шутка Лаврова содержит послание для Зеленского

Киев, 25 октября. Глава МИД России Сергей Лавров в разговоре о встрече «нормандской четверки» по Донбассу пошутил про артистов «Квартала-95». По словам депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, его высказывание содержит скрытое послание для президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, Лавров таким образом передал украинскому лидеру сообщение от российского президента Владимира Путина. В нем содержится условие, необходимое для проведения переговоров между главами России, Украины, Франции и Германии.

«У Путина четко дают понять, что встреча в "Нормандском формате" на уровне лидеров стран будет возможна, если в их оценке Украина начнет выполнять Минские договоренности», — сообщил Рабинович.

Ранее Сергей Лавров в разговоре о встрече «нормандской четверки» по Донбассу привел пример с артистами. По его словам, пока Украина не начнет соблюдать достигнутые ранее договоренности, ее проведение невозможно, поскольку это создаст иллюзию того, что конфликт по Донбассу разрешен. Он в шутку напомнил, что даже артисты «Квартала-95» не просто так выходили на сцену, но еще и разыгрывали публику.

Также ранее Рабинович рассказал анекдот, который, по его мнению, хорошо описывает отношения между Украиной и западными партнерами. По его словам, они лишь говорят о поддержке Киева, но фактически ничего для этого не делают.