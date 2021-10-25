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Российская фигуристка Трусова завоевала золото на этапе Гран-при в США
Спорт
Российская фигуристка Трусова завоевала золото на этапе Гран-при в США
vk.com  /  Фигурное катание России

Лас-Вегас, 25 октября. Фигуристка из России Александра Трусова выиграла золотую медаль на первом этапе серии Гран-при, который прошел в Лас-Вегасе. штат Невада.

За две программы россиянка показала результат 232,37 балла. Серебро завоевала ее соотечественница Дарья Усачева, получив от судей 217,31 балла. Бронза досталась представительнице Южной Кореи Ю Ен (216,97). Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына оказалась на пятом месте в общем зачете.

Александра Трусова в свои 17 лет уже успела стать бронзовым призером чемпионата мира 2021 года. Также в ее активе третье место на европейском первенстве 2020-го года. Следующий этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября в Ванкувере.

В короткой программе Трусова также оказалась первой с результатом 77,69 балла. Россиянки Дарья Усачева и Ксения Синицина заняли второе и третье места соответственно.

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