Беспилотник для выслеживания целей в лесистой местности появится в России

Москва, 25 октября. Беспилотник на большой скорости сможет выискивать в лесистой местности различные цели. Это могут быть беглые преступники или редкие животные.

Работы по созданию беспилотников такого типа уже стартовали в России, о чем заявил замглавы отделения по программным комплексам Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.

«Ведутся работы по созданию дронов, способных на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять поиск любых объектов», — цитирует его ТАСС.

Такие беспилотные аппараты могут быть полезны при поимке беглых преступников или диверсантов. Дрон будет фиксировать местоположение объекта и в режиме нон-стоп передавать эти данные в центр управления. В гражданской сфере беспилотники могут показать эффективность при наблюдении за редкими животными.

Беспилотник ранее помог ученым заглянуть в эпицентр урагана. Для этого использовался морской дрон на солнечных батареях, оснащенный «ураганным крылом».