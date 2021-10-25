Гинцбург: преждевременная ревакцинация может не повлиять на уровень антител

Москва, 25 октября. Ревакцинироваться от коронавирусной инфекции можно раньше чем через шесть месяцев, но пользы от прививки не будет. Об этом заявил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Рекомендуемый срок для повторной прививки от коронавируса — спустя полгода после прохождения полного курса. Если пациент захочет привиться раньше, то для организма вреда не будет, передает ТАСС слова Гинцбурга.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, то уровень антител несильно повышается», — отметил ученый.

Иммунолог Николай Крючков предложил увеличить срок для ревакцинации до восьми месяцев. Подобные значения, по его словам, действуют и в других странах. Сейчас проводятся исследования, чтобы установить необходимое число антител для человека.