Читатели The Sunday Times окрестили схватку сибиряка с медведем очень русской историей

Лондон, 25 октября. Боксер Илья Медведев во время рыбалки встретился с медведицей и зарезал ее ножом. Это история показалась читателям британского издания The Sunday Times очень русской.

Они прокомментировали недавний инцидент, произошедший с тремя россиянами в Сибири. Мужчины возвращались с рыбалки и встретили в лесу дикого медведя. Зверь убил 48-летнего Вячеслава Дудинку и бросился на 23-летнего Илью Медведева. Молодой человек несколько раз выстрелил в хищника, то это не помогло. Тогда боксер взялся за нож и начал бить им медведя.

«Вся эта история кажется очень русской», — отметил комментатор.

«Какой сильный мужчина, очень жаль!» — написал читатель.

«Странная история, но боксеру повезло. Он не смог убить медведя, выстрелив в него несколько раз, но с ножом ему повезло больше», — заявил пользователь Сети.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых ранее распорядился застрелить 15 бурых медведей. Это решение было принято из-за угрозы безопасности людей в населенных пунктах.