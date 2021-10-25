Нерабочие дни стартовали в понедельник в шести субъектах России

Пермь, 25 октября. Региональные власти в шести субъектах РФ объявили начало нерабочих дней с 25 октября. Решение объясняется необходимостью приостановки распространения коронавируса.

Ранее глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, по которому в стране с 30 октября до 7 ноября 2021 года вводятся нерабочие дни. Для работников госпредприятий на период локдауна сохраняется прежняя заработная плата.

Путин подчеркнул, что необходимые меры вводятся, чтобы сбить подъем новой волны эпидемии. Президент также заявлял, что главы российских субъектов могут по сложившейся ситуации вводить дополнительные нерабочие дни.

Таким образом, в понедельник нерабочие дни наступают на территориях Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей. Своеобразные каникулы в этих субъектах продлится на пять дней дольше.

В Москве нерабочие дни стартуют с 28 октября. Соответствующее решение принял столичный мэр Сергей Собянин.