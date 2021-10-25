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The Times: Елизавета II «измотана» поздними просмотрами телевизора
Общество
The Times: Елизавета II «измотана» поздними просмотрами телевизора
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 25 октября. Королева Великобритании Елизавета II в последнее время проводила вечера у телевизора. Она наблюдала за выступлениями британской спортсменки Эммы Радукану на Открытом чемпионате США по теннису и смотрела телесериал «По долгу службы».

Поздние отходы ко сну «измотали» королеву. Днем Елизавета II также предпочитает вести насыщенный образ жизни. После смерти мужа принца Филиппа и длительной самоизоляции из-за пандемии COVID-19 она часто встречается с друзьями и родными, передает The Times.

«Ее частная программа была столь насыщена, с постоянным потоком обедов и ужинов с семьей и друзьями, потому что королева не хочет обедать в одиночестве», — сообщил источник издания.

Елизавета II ранее провела ночь в больнице, но уже на утро вернулась в Виндзорский замок. Из-за госпитализации королева отменила поездку в Северную Ирландию, о чем очень сожалеет.

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Елизавета II усталость телевизор
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