The National Interest: военные США были поражены использованием портянок в советской армии

Вашингтон, 25 октября. Советские солдаты вместо носков использовали портянки, что стало шоком для американских военных во время Второй мировой войны. Об этом сообщил журналист The National Interest Калеб Ларсон.

Военнослужащие США привыкли к удобным носкам и ботинкам на шнуровке. Советские же солдаты наматывали на ноги портянки, которые представляли собой прямоугольные тряпки, и натягивали кожаные сапоги.

«Портянки же приходилось осторожно и туго обматывать вокруг ступни и лодыжки, словно бинт или бандаж после травмы. Это умение требовало техники — надо было учиться. В противном случае вас не только накажут за нерасторопность — еще и ногу натрете и волдырей заработаете», — пояснил автор материала.

Производство носков занимало много времени. Чтобы не «разбазаривать рабочую силу», солдатам выдавались «простые клочья ткани». Советское командование полагало, что раз прошлые поколения могли выигрывать войны в портянках, значит и будущие смогут.

В России регулярно проходят реконструкции времен Второй мировой войны. Так молодому поколению рассказывают о подвигах советских солдат и об условиях, в которых они были вынуждены сражаться. Всем желающим, например, дают попробовать намотать на ноги портянки.