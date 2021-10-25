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Гидрометцентр анонсировал потепление в Центральной России
Общество
Гидрометцентр анонсировал потепление в Центральной России
Невские Новости  /  Александра Щетинина

Москва, 25 октября. Столбики термометров в Центральной России на будущей неделе поднимутся до отметки 12 градусов выше нуля. Подробнее об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что повышение температуры объясняется приходом воздушных масс с Атлантики. По словам Вильфанда, будущие температурные показатели будут на три–четыре градуса превышать значения нормы.

«Такая ситуация сохранится до субботы… Начиная с четверга, будут двузначные значения температуры, до 10-12 градусов», — пояснил метеоролог в беседе с РИА Новости.

Со среды столбики термометров поднимутся до плюс семи–восьми градусов. В последующие дни температурный фон будет также повышаться на один градус в сутки, отметил Вильфанд. Он также обратил внимание, что такой прогноз распространяется на центр Европейской России.

На днях Вильфанд предупредил жителей Москвы о самом холодном дне октября. По словам синоптика, наиболее ощутимое похолодание наступит уже в начале этой недели.

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