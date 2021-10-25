Sohu: маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США

Москва, 25 октября. Военные самолеты России неоднократно подходили к Аляске, проверяя американцев на боеготовность. Однако маневр МиГ-1 стал настоящим испытанием для Пентагона. Истребитель включил форсаж, войдя «на сверхзвуковой скорости в опознавательную зону ПВО Аляски», сообщает китайское издание Sohu.

Поначалу полет проходил по стандартной схеме. Самолет приблизился к территориальным водам США, а американское командование отправило на встречу непрошеного гостя F-22 Raptor, передает «ПолитРоссия». Решение российских летчиков включить форсаж помешало истребителю США догнать и сопроводить воздушное судно до тех пор, пока россияне не вернутся на базу.

В итоге российские военные так грамотно выстроили маршрут, что вторжения в американскую зону так и не было зафиксировано. Два турбореактивных двигателя Д-30Ф6 позволили МиГ-31 с легкостью избежать преследования.

Известно, что F-22 является одним из самых современных и технически продвинутых самолетов мира, но по скоростным показателям уступает перехватчику РФ.

Накануне легкие истребители четвертого поколения F-16 перебросили на передовую базу ВВС США Эриксон, которая расположена на Аляске у границ с Россией.