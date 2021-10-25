Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 01:55
01:55
Армия
The National Interest: военные США были поражены использованием портянок в советской армии
01:54
Общество
Новые ограничения из-за COVID-19 введены в Москве с 25 октября по 25 февраля
01:38
Общество
Гидрометцентр анонсировал потепление в Центральной России
01:28
Спорт
Дзюба догнал Веретенникова по количеству забитых голов в чемпионатах России
01:26
Общество
Гинцбург сравнил влияние вакцины и COVID-19 на репродуктивную функцию
01:21
Армия
Sohu: маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США
01:10
Экономика
Риелтор Силантьев спрогнозировал снижение цен на недвижимость в России
00:58
Спорт
Быстров заявил о готовности возглавить московский «Спартак»
00:55
Общество
Turkiye: избыток сахара и соли в организме может привести к болезни почек
00:46
Политика
«Талибан» поприветствовал возможное исключение движения из списка террористов
Все новости

Sohu: маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США

  /   Обновлено: 25 октября 2021 01:21
Армия
Sohu: маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 25 октября. Военные самолеты России неоднократно подходили к Аляске, проверяя американцев на боеготовность. Однако маневр МиГ-1 стал настоящим испытанием для Пентагона. Истребитель включил форсаж, войдя «на сверхзвуковой скорости в опознавательную зону ПВО Аляски», сообщает китайское издание Sohu.

Поначалу полет проходил по стандартной схеме. Самолет приблизился к территориальным водам США, а американское командование отправило на встречу непрошеного гостя F-22 Raptor, передает «ПолитРоссия». Решение российских летчиков включить форсаж помешало истребителю США догнать и сопроводить воздушное судно до тех пор, пока россияне не вернутся на базу.

В итоге российские военные так грамотно выстроили маршрут, что вторжения в американскую зону так и не было зафиксировано. Два турбореактивных двигателя Д-30Ф6 позволили МиГ-31 с легкостью избежать преследования.

Известно, что F-22 является одним из самых современных и технически продвинутых самолетов мира, но по скоростным показателям уступает перехватчику РФ.

Накануне легкие истребители четвертого поколения F-16 перебросили на передовую базу ВВС США Эриксон, которая расположена на Аляске у границ с Россией.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Sohu: маневр российского МиГ-31 вблизи Аляски выявил недостатки ВВС США
аляска ввс сша миг 31
Комментировать