Риелтор Силантьев спрогнозировал снижение цен на недвижимость в России

Москва, 25 октября. Следующий год может принести с собой снижение цен на недвижимость при условии отсутствия глобальных изменений. Так считает руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев.

По словам специалиста, более точно оценить обстановку на рынке недвижимости получится только в ноябре. Пока что можно лишь предположить уменьшение стоимости, однако это произойдет только если банки не повысят ипотечные ставки, передает слова Силантьева URA.RU.

«Если не произойдет кардинальных изменений в ближайший месяц, то тогда можно сказать, что цены в следующем году будут снижаться. Может быть к концу следующего года на 5-10% цены откорректируются вниз», — считает риелтор.

Гендиректор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, в свою очередь отметил, что говорить о снижении или увеличении цен пока рано. Он считает, что в ближайшем будущем стоимость недвижимости останется прежней.

Однако существует и фактор, способный усугубить цены на недвижимость. В России предложили внести изменения в кадастровую стоимость жилья, что может привести к увеличению налогов.