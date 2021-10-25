Быстров заявил о готовности возглавить московский «Спартак»

Москва, 25 октября. Бывшие футболисты «Спартака» Владимир Быстров и Максим Калиниченко в эфире телеканала «Матч ТВ» обсудили результат игры 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой красно-белые проиграли «Зениту» с разгромным счетом.

В ходе разговора Быстров спросил у своего собеседника, не желает ли тот стать новым главным тренером «Спартака». Однако Калиниченко на такое предложение отреагировал весьма резко.

«В "Спартак" вляпываются, а не приходят. Конечно, я туда не пойду тренером. С таким руководством, как сейчас, ни один тренер ничего не добьется. Это просто обмануть всех, в том числе себя. Туда только деньги идти зарабатывать», — констатировал бывший украинский полузащитник.

«Когда у Лаудрупа не получилось, на его место встал Карпин. А ты не готов. Я готов! Готов прийти и наладить обстановку», — уверенно заявил Быстров.

Центральная встреча 12-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» закончилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 7:1. Это поражение стало самым крупным для красно-белых в истории чемпионата России.