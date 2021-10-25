«Талибан» поприветствовал возможное исключение движения из списка террористов

Москва, 25 октября. «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) позитивно отреагировал на новость о возможном исключении движения из перечня террористов. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Афганистана во временном правительстве Абдул Кахар Балхи. Абдул Кахар Балхи.

Член радикального формирования отметил, что внешнеполитическое ведомство страны приветствует слова российского лидера Владимира Путина о возможном «исключении имен руководителей ИЭА («Исламский эмират Афганистан», используемое «Талибаном» название государства — Прим. ред.) из черного списка». Кахар Балхи подчеркнул, что мировому сообществу следует внести коррективы в политику по отношению к Кабулу, так как вооруженное противостояние в стране уже подошло к концу.

«Мы стремимся к хорошим отношениям с международным сообществом на основе принципа взаимности», — отметил представитель движения на странице в соцсети.

Несколькими днями ранее Путин, выступая на заседании международного клуба «Валдай», допустил исключение «Талибана» из списка террористических организаций. Лидер отмечал, что Москва «движется в этом ключе».

1 Организация запрещена на территории РФ.