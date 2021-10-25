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Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер от рака
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Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер от рака
Общество
Звезда сериала «Друзья» Джеймс Майкл Тайлер умер от рака
Prt Scr youtube.com  /  TODAY

Лос-Анджелес, 25 октября. Актер Джеймс Майкл Тайлер, исполнивший роль Гантера в сериале «Друзья» умер после продолжительной болезни в возрасте 59 лет.

Врачи диагностировали у него рак простаты. Болезнь достигла четвертой стадии. По словам менеджера артиста, Тайлер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, передает BBC.

«Если вы встретили его однажды, вы завели друга на всю жизнь», — заявил он.

Персонаж Тайлера Гантнер не владел таким же количеством экранного времени, как главные герои «Друзей». Однако, несмотря на это, он успел завоевать симпатию фанатов сериала.

В начале октября из жизни ушел российский актер театра и кино Андрей Дубовский. Известность он приобрел благодаря роли в детективном сериале «Визит к Минотавру».

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друзья смерть актера джеймс майкл тайлер гантер
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