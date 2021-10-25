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Гинцбург выступил за продление системы QR-кодов до вакцинации 80% россиян
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Гинцбург выступил за продление системы QR-кодов до вакцинации 80% россиян
Общество
Гинцбург выступил за продление системы QR-кодов до вакцинации 80% россиян
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Гришкин

Москва, 25 октября. Отменять систему QR-кодов в России можно после достижения в стране как минимум 80% уровня коллективного иммунитета. Так считает глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Действие QR-кодов позволяет держать грань между вакцинированными гражданами и теми, кто не сделал прививку от COVID-19. По словам Гинцбурга, такой подход продемонстрировал высокую эффективность на территории многих стран.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жесткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путем QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», — цитирует его ТАСС.

Гинцбург уверен, что контроль за добросовестным использованием QR-кодов позволит значительно ускорить вакцинацию граждан. В противном случае количество заболевших COVID-19 продолжит расти, заключил ученый.

Система QR-кодов действует на территории многих российских регионов, в ближайшие дни к ним присоединится Кабардино-Балкария. Жителям республики, которые не сделали прививку от COVID-19, запретят посещать общественные места и некоторые учреждения.

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