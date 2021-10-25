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Путин обратился к российским таможенникам по случаю профессионального праздника
Общество
Путин обратился к российским таможенникам по случаю профессионального праздника
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 25 октября. Российские таможенники и ветераны службы отмечают свой профессиональный праздник 25 октября. С поздравлением выступил президент страны Владимир Путин.

Глава государства обратился к соотечественникам в видеообращении. Путин отметил важность роли Федеральной таможенной службы в РФ и поблагодарил трудящихся за их вклад. В этом году ФТС празднуют 30-летний юбилей.

«Спасибо вам за труд и верность профессиональному долгу. Уверен, что такие высокие требования должны предъявляться каждому человеку, который избрал для себя путь служения Отечеству», — подчеркнул президент России.

Федеральная таможенная служба страны идет в ногу со временем и осваивает передовые цифровые технологии. За счет внедрения электронных сервисов сроки оформления таможенного контроля уменьшились, добавил глава страны. Владимир Путин пожелал труженикам новых успехов в работе, счастья и благополучия.

Глава России торжественно поздравил депутатов Государственной думы восьмого созыва с началом работы 12 октября. Он отметил, что политическая система страны продолжает развиваться и отвечать на запросы общества.

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Владимир Путин праздник таможенник
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