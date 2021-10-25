Китайский Huawei запустил производство своего электрокара Aotu

Шанхай, 25 октября. Компания Huawei запустила серийное производство собственного электрокара Aotu. Об этом представители торговой марки сообщили в ходе презентации на автосалоне в Шанхае.

Опытный прототип также был презентован в рамках мероприятия. Длина кузова электрокара составила 4,7 метра. Инженеры оснастили новинку электрической установкой, которая на выхлопе дает 551 л.с.

Запас автономного хода новинки составляет 180 километров. Приблизительная начальная стоимость авто в пересчете на рубль приблизилась к 2,4 миллиона. В дальнейшем Huawei планирует самостоятельно обслуживать свои электрокары.

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