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Китайский Huawei запустил производство своего электрокара Aotu
Общество
Китайский Huawei запустил производство своего электрокара Aotu
flickr.com  /  @Open Grid Scheduler / Grid Engine Follow

Шанхай, 25 октября. Компания Huawei запустила серийное производство собственного электрокара Aotu. Об этом представители торговой марки сообщили в ходе презентации на автосалоне в Шанхае.

Опытный прототип также был презентован в рамках мероприятия. Длина кузова электрокара составила 4,7 метра. Инженеры оснастили новинку электрической установкой, которая на выхлопе дает 551 л.с.

Запас автономного хода новинки составляет 180 километров. Приблизительная начальная стоимость авто в пересчете на рубль приблизилась к 2,4 миллиона. В дальнейшем Huawei планирует самостоятельно обслуживать свои электрокары.

Ранее руководство американской компании Tesla приняло решение поднять стоимость своих флагманских моделей. Ведущие марки бренда — четырехдверный седан Model S и внедорожник Model X, стали дороже на пять тысяч долларов.

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электрокар huawei aotu
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