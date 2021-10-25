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Сход лавины со склона вулкана стал причиной гибели минимум четырех жителей Эквадора

  /   Обновлено: 25 октября 2021 00:16
Происшествия
Сход лавины со склона вулкана стал причиной гибели минимум четырех жителей Эквадора
pixabay.com

Кито, 25 октября. Лавина сошла со склона извергающегося вулкана Чимборасо в центральной части Эквадора. По меньшей мере четыре человека стали жертвами ЧП, сообщили в экстренных службах.

Согласно информации издания Agence France-Presse, на склоне во время схода лавины находились 12 человек. Известно об одном пострадавшем. Спасательные службы Эквадора привлекли вертолет, говорится в сообщении.

«На месте работает группа реагирования, в спасательной операции участвует полицейский вертолет», — добавили специалисты.

Спасательные службы Эквадора раньше уже опубликовывали сообщение о 20 туристах. У всех них отмечаются симптомы переохлаждения. Они пытались подняться на вулкан Алтар. Власти предприняли все меры для их спасения.

Восхождение на горы или вулканы всегда несет определенные риски. Сотрудники МЧС России приступили к поискам группы из пяти человек, которые пропали в Кабардино-Балкарии. Известно, что они отправились в горы ночью.

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эквадор вулкан лавина
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