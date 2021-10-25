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Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге

  /   Обновлено: 25 октября 2021 00:08
Спорт
Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 25 октября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил слова поддержки «Спартаку» и его наставнику Рую Витории после разгромного поражения в Петербурге, вспомнив провальное выступление своей команды против «Арсенала» в Туле.

По его словам, сегодняшний счет на табло является следствием высокого уровня реализации созданных моментов у ворот соперника. С тульским «Арсеналом» такого не было.

«Бывают матчи, когда многое получается. Главное — голы. С Тулой тоже много моментов создали. Иногда ничего не залетает, а иногда все залетает. Поздравляю болельщиков и команду с заслуженной победой. Хочу поддержать и тренера, и команду "Спартак"», — заявил специалист в эфире «Матч! Премьер».

«Зенит» забил в ворота «Спартака» семь голов в игре 12-го тура Российской премьер-лиги. С таким результатом не смогла смириться организованная группа фанатов из объединения «Фратрия», записав сообщение в адрес игроков московского клуба.

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