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Служба охраны Макрона заметила над резиденцией президента неопознанные беспилотники

  /   Обновлено: 25 октября 2021 00:01
Происшествия
Служба охраны Макрона заметила над резиденцией президента неопознанные беспилотники
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Версаль, 25 октября. Два летательных аппарата пролетели над загородной резиденцией президента Франции Эммануэля Макрона Лантерн в Версале. Об этом сообщила газета Parisien.

Жандармерии не удалось определить владельца беспилотников. В момент инцидента, около 22:00 часов по местному времени, глава государства находился особняке. Комиссариат Версаля занимается расследованием произошедшего.

Территория резиденции Макрона строго охраняется, в этой зоне запрещены любые полеты. Исключение было сделано только для местной летной школы, однако на моторах ее самолетов установлены глушители.

Это не первое появление летательного аппарата рядом с Лантерном. До этого 22-летний студент решил поснимать окрестности с помощью дрона. Охране удалось выяснить, что молодой человек не преследовал какого-либо злого умысла.

Неизвестный мужчина ранее кинул яйцо в президента Эммануэля Макрона на выставке в Лионе. Служба безопасности сразу же задержала злоумышленника.

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