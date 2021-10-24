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Медведчук посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой ради экономики страны
Экономика
Медведчук посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой ради экономики страны
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

Киев, 24 октября. Глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук озвучил главную задачу Украины в экономике. Стране нужно восстановить отношения с Россией и СНГ.

Восстановление торгово-экономических отношений важно для Украины. Реализовать эту первоочередную задачу можно с помощью повышения уровня экономики и жизни граждан страны, Медведчук посоветовал президенту Владимиру Зеленскому на очных встречах с его коллегой из РФ Владимиром Путиным поднимать вопросы мира в Донбассе.

«Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным», — цитирует политика RT.

Украина столкнулась с энергетическим кризисом. Страна оказалась не готова к обеспечению населения и предприятий нужными ресурсами. По мнению главы ОПЗЖ Виктора Медведчука, сложная ситуация обусловлена действиями президента Владимира Зеленского.

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