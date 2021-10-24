Пожар охватил склад с мебелью на площади 1000 квадратных метров в ХМАО

Нягань, 24 октября. Возгорание произошло 24 октября в 20:21 по московскому времени под Ханты-Мансийском. К складу, где хранится мебель, выехали спасатели, сообщили в МЧС России.

Сообщение поступило на пульт дежурного. Известно, что пожар начался в промзоне Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет, добавили в ведомстве.

«Происходит возгорание на территории склада на площади 1 тыс. кв. м. Пожару присвоен повышенный второй номер сложности. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели уточнили, что загорелся одноэтажный металлический ангар, где хранится мебель. В тушении огня принимают участие свыше 40 человек личного состава МЧС и 11 единиц специальной техники. На месте работают экстренные службы. Детали произошедшего уточняются.

Мощный пожар был ликвидирован в подмосковных Люберцах. Инцидент случился в нежилом строении на улице Ленина 17 октября. Известно, что в помещении производили хлебобулочные изделия. По данным МЧС, работники предприятия самостоятельно покинули здание.