Подписчики Бузовой раскритиковали певицу за исполнение «Катюши» в Сербии

Белград, 24 октября. Бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова исполнила знаменитую военную песню «Катюша» на открытии чемпионата мира по боксу в сербском Белграде. Видеозаписью выступления артистка поделилась в своем Instagram в прямом эфире.

Исполнительница вышла на сцену в красном длинном платье и в компании группы танцоров. Бузова с серьезным лицом исполнила песню, однако подписчики заподозрили обман. Они отметили, что на видео звучит голос не артистки, а кого-то другого.

«Как кто поет? Фонограмма с отшлифовкой голоса», — ответил на вопросы комментаторов пользователь Сети.

«Позор России, я краснею», — заявил юзер.

«Это не она поет», — заключила поклонница.

После выступления Ольга Бузова обратилась к участникам чемпионата. Она посоветовала им ничего не бояться, побеждать и кайфовать, потому что жизнь одна. После исполнения «Катюши» артистка появилась на сцене в более привычном для себя образе, в костюме, напоминающем боди, и спела песню на английском языке.

Ранее поклонники Бузовой раскритиковали ее за образ богини на концерте. Они назвали наряд поющей телеведущей богохульством и дичью.