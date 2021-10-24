Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 октября 00:21
00:16
Происшествия
Сход лавины со склона вулкана стал причиной гибели минимум четырех жителей Эквадора
00:08
Спорт
Тренер «Зенита» Семак поддержал «Спартак» после разгромного поражения в Петербурге
00:02
Политика
Политик Онищенко указал на серьезные проблемы Евросоюза
00:01
Происшествия
Служба охраны Макрона заметила над резиденцией президента неопознанные беспилотники
23:58
Общество
Петербуржцы из сгоревших квартир в доме Чубакова полмесяца терпят бездействие властей
23:43
Экономика
Медведчук посоветовал Киеву наладить отношения с Москвой ради экономики страны
23:42
Происшествия
Пожар охватил склад с мебелью на площади 1000 квадратных метров в ХМАО
23:25
Шоу-бизнес
Подписчики Бузовой раскритиковали певицу за исполнение «Катюши» в Сербии
23:20
Общество
Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии
23:19
Спорт
Витория отказался комментировать слухи о своей отставке после разгрома от «Зенита»
Все новости

Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии
Общество
Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии
pixabay.com/PD

Москва, 24 октября. Возвращение к приятным воспоминаниям играет роль своеобразного психологического иммунитета, который помогает человеку справиться с невзгодами и одиночеством, рассказал социальный психолог Том Вайлдшат в исследовании, опубликованном в издании Science News.

Одиночество можно сравнить с вирусом, который делает человека несчастным. Согласно анализу исследователей, ностальгические воспоминания увеличивают ощущение счастья на два процента, передает «ИноСми».

«Человек ищет способы думать о себе и о своей жизни в положительном ключе», — уверен доктор психологии Сирккалиис Хеймонен, руководитель отдела психологического благополучия в финском Институте возраста.

Ностальгия помогает создать основу в жизни, которая из-за неурядиц кажется нестабильной и опасной. Особенно это актуально во время пандемии коронавируса, из-за которой привычный круг общения каждого человека значительно сузился. Поэтому не стоит испытывать раздражение к пожилым родственникам, которые постоянно вспоминают какие-то события прошлого. Напротив, следует отнестись к этому с пониманием и поинтересоваться, почему именно это воспоминание представляет такую ценность, посоветовал специалист.

Пандемия коронавируса привносит новые изменения в жизнь людей. С 30 по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, поэтому период самоизоляции может вновь повториться. Обновленные санитарные нормы начнут действовать во многих регионах. Например, в московских торговых центрах могут запустить систему отслеживания посетителей без масок с помощью камер, сообщает ИА DEITA.RU. Однако осенью следующего года, по предположению некоторых экспертов, пандемия может завершиться и подождать осталось совсем немного.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии
ностальгия пандемия прошлое
Комментировать