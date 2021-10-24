Ностальгия поможет справиться с хандрой во время пандемии

Москва, 24 октября. Возвращение к приятным воспоминаниям играет роль своеобразного психологического иммунитета, который помогает человеку справиться с невзгодами и одиночеством, рассказал социальный психолог Том Вайлдшат в исследовании, опубликованном в издании Science News.

Одиночество можно сравнить с вирусом, который делает человека несчастным. Согласно анализу исследователей, ностальгические воспоминания увеличивают ощущение счастья на два процента, передает «ИноСми».

«Человек ищет способы думать о себе и о своей жизни в положительном ключе», — уверен доктор психологии Сирккалиис Хеймонен, руководитель отдела психологического благополучия в финском Институте возраста.

Ностальгия помогает создать основу в жизни, которая из-за неурядиц кажется нестабильной и опасной. Особенно это актуально во время пандемии коронавируса, из-за которой привычный круг общения каждого человека значительно сузился. Поэтому не стоит испытывать раздражение к пожилым родственникам, которые постоянно вспоминают какие-то события прошлого. Напротив, следует отнестись к этому с пониманием и поинтересоваться, почему именно это воспоминание представляет такую ценность, посоветовал специалист.

Пандемия коронавируса привносит новые изменения в жизнь людей. С 30 по 7 ноября в России вводятся нерабочие дни, поэтому период самоизоляции может вновь повториться. Обновленные санитарные нормы начнут действовать во многих регионах. Например, в московских торговых центрах могут запустить систему отслеживания посетителей без масок с помощью камер, сообщает ИА DEITA.RU. Однако осенью следующего года, по предположению некоторых экспертов, пандемия может завершиться и подождать осталось совсем немного.