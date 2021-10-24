Витория отказался комментировать слухи о своей отставке после разгрома от «Зенита»

Санкт-Петербург, 24 октября. Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория не стал отвечать на вопрос журналистов по поводу возможной отставки после разгромного поражения от петербургского «Зенита».

Центральный матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между сине-бело-голубыми и красно-белыми закончился со счетом 7:1 в пользу команды с берегов Невы. При этом многие эксперты отметили плохую игру московской команды на всех участках поля.

«Я не стану это комментировать. Если есть вопросы по игре, я на них отвечу», — отреагировал португальский специалист на вопрос по поводу увольнения.

Он добавил, что в истории любого клуба бывают сложные моменты. По его словам, сейчас необходимо проанализировать ошибки и двигаться дальше, передает RT.

Это поражение «Спартака» стало самым крупным в истории чемпионата России. Объединение футбольных фанатов московского клуба «Фратрия» сделало официальное заявление, в котором призвало игроков снять майки и не позорить клуб.