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Арестович попытался напугать Россию ракетной программой Украины
Политика
Арестович попытался напугать Россию ракетной программой Украины
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 24 октября. Украина разрабатывает собственную ракетную программу, которая якобы может представлять угрозу для России. Такое заявление сделал советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Комментарий появился в Сети после высказывания президента Росси Владимира Путина. Он отметил, что возможное размещение ракет США на границе Украины и РФ является проблемой и это оружие под видом учебных баз может быть направлено на Москву.

Арестович заявил, что вместо американских ракет в сторону России могут быть направлены украинские. По его словам, специалисты уже работают над ракетной программой.

«По одной простой причине — мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — сказал Арестович в эфире телеканала «Дом».

Украине после развала СССР досталось внушительное наследие в виде ракет, бронетехники и авиации. Однако с того времени мало что изменилось. Недавно в Киеве прошла выставка «достижений» ОПК страны. Техника, которая позиционируется как новая, на деле оказалась доработанными советскими образцами.

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