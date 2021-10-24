Арестович попытался напугать Россию ракетной программой Украины

Киев, 24 октября. Украина разрабатывает собственную ракетную программу, которая якобы может представлять угрозу для России. Такое заявление сделал советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Комментарий появился в Сети после высказывания президента Росси Владимира Путина. Он отметил, что возможное размещение ракет США на границе Украины и РФ является проблемой и это оружие под видом учебных баз может быть направлено на Москву.

Арестович заявил, что вместо американских ракет в сторону России могут быть направлены украинские. По его словам, специалисты уже работают над ракетной программой.

«По одной простой причине — мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты оперативно-тактического уровня смогут доставать до Москвы», — сказал Арестович в эфире телеканала «Дом».

Украине после развала СССР досталось внушительное наследие в виде ракет, бронетехники и авиации. Однако с того времени мало что изменилось. Недавно в Киеве прошла выставка «достижений» ОПК страны. Техника, которая позиционируется как новая, на деле оказалась доработанными советскими образцами.