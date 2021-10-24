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Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии унес жизни 25 человек

  /   Обновлено: 24 октября 2021 23:00
Происшествия
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии унес жизни 25 человек
flickr.com  /  @jbdodane

Порт-Харкорт, 24 октября. Взрыв произошел на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии. Погибло не менее 25 человек, пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на местных властей.

По данным издания, инцидент произошел утром 23 октября на юге страны в штате Риверс. Информация о взрыве стала общедоступной лишь спустя два дня.

Личности погибших пока установить не удалось. Среди них были несовершеннолетние, сообщает агентство. При этом до сих пор никакой официальной версии случившегося приведено не было. Другие подробности инцидента отсутствуют.

Недавно мощный взрыв прогремел в котельной Екатеринбурга. По словам свидетелей, хлопок был такой мощи, что у них заложило уши.

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взрыв нигерия нефтеперерабатывающий завод риверс
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