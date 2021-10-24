Губерниев констатировал неудачу Витории на тренерском мостике «Спартака»

Москва, 24 октября. Тренер «Спартака» Руй Витория не справился на своими обязанностями и должен уйти в отставку. Такое мнение выразил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев после разгромной победы «Зенита» над красно-белыми в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, все было известно еще заранее. Губерниев до матча сделал прогноз, в котором заявил, что «Спартак» пропустит больше одного мяча в этой встрече. Так и получилось, но едва ли кто-то мог предположить, что всего забитых голов в матче будет восемь, из них семь — в ворота Александра Максименко.

«Спартаковские болельщики могут хоть ежеминутно проводить митинги в поддержку тренера, но ясно что у Витории в "Спартаке" не получилось», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за две последние две встречи красно-белые пропустили 11 мячей в общей сложности. При этом комментатор отметил, что такие игроки как Александр Максименко, Николай Рассказов и Александр Ломовицкий не соответствуют уровню «Спартака».

Центральный матч 12-го тура чемпионата России прошел в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» впервые в истории отправил в ворота «Спартака» семь мячей, передает RT.