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Фанаты «Спартака» призвали своих игроков снять майки после разгрома от «Зенита»
Спорт
Фанаты «Спартака» призвали своих игроков снять майки после разгрома от «Зенита»
wikipedia.org  /  Amarhgil

Санкт-Петербург, 24 октября. Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» призвало футболистов не позорить клуб и снять игровые майки после разгромного поражения от «Зенита» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Очевидно, что после неутешительных результатов терпение болельщиков красно-белых на исходе, передает RT. Стоит отметить, что футболисты московского клуба в этой встрече установили сразу два антирекорда: самое крупное поражение в чемпионате России и самая крупная победа «Зенита» над «Спартаком» в истории противостояний двух столиц.

«Это два антирекорда разом! Очередной недофутбол полностью смыл в трубу яркую и волевую победу в Неаполе, спасение в дерби с "Динамо". Вы, парни, показали свой истинный уровень сегодня. Снимите майки с ромбом и полосой на груди. Не позорьте "Спартак"» — написано в заявлении «Фратрии».

Встреча 12-тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» закончилась разгромной победой сине-бело-голубых со счетом 7:1. Матч прошел в Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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