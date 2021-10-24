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Министр экономики ЦАР опроверг заявление главы МИД Франции о российских инструкторах
Весь мир
Министр экономики ЦАР опроверг заявление главы МИД Франции о российских инструкторах
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 24 октября. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества ЦАР Феликс Молуа вызвал посла Франции в Центральноафриканской Республике Жан-Марка Гросгурина и выразил протест агрессивной политике бывшей метрополии, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

По словам чиновника, после того как власти запросили помощи у российских специалистов в деле подготовки бойцов национальной армии (FACA), обстановка в стране нормализовалась. Военным удалось за считанные месяцы справиться с угрозой, исходящей от боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Кроме того, они освободили практически всю территорию государства, ранее находившуюся под контролем радикалов.

Однако именно с момента начала работы союзников Франция инициировала информационную кампанию по дискредитации Правительства ЦАР и ее зарубежных партнеров.

Молуа напомнил представителям Парижа, что официальный Банги может самостоятельно выбирать, с какими государствами сотрудничать, и бывшая метрополия должна уважать это решение.

Французский дипломат принял информацию к сведению и обещал сделать все возможное, чтобы недоразумение осталось в прошлом.

Ранее глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 5 обвинил российских специалистов в дестабилизации обстановки на территории ЦАР, за что его сразу раскритиковал МИД африканской страны.

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