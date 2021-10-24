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Автоэксперт Сачков: старт автомобиля без рывков поможет сэкономить топливо

  /   Обновлено: 24 октября 2021 22:42
Общество
Автоэксперт Сачков: старт автомобиля без рывков поможет сэкономить топливо
pixabay.com  /  Skica911

Москва, 24 октября. Многие автомобилисты слышали, что при правильном стиле вождения можно сэкономить топливо, однако далеко не все придают этому значение. Заместитель главного редактора журнала «За Рулем» Максим Сачков рассказал, как плавность езды и выбор правильного маршрута влияют на расход бензина.

По его словам, водителям стоит начинать движение мягко и без рывков. Это позволит значительно сократить потребление топлива в черте города. Манера вождения серьезно разнится у разных автолюбителей, однако лучше всего использовать рациональный стиль езды, сообщил автоэксперт в беседе с iReactor.

«... Автомобилисты по-разному будут давить на педаль газа, и по-разному разгоняться, что отразится на расходе. В городе также выигрывают и сэкономят шоферы с рациональным стилем езды. На этот раз уже более десяти процентов», — объяснил Сачков.

По его словам, также на расход топлива сильно влияет дополнительный вес, в особенности на больших скоростях. Чем меньше в багажнике груза, тем более экономичной будет машина. Помимо этого, сэкономить средства на бензин помогут правильные шины, поскольку бюджетные варианты зачастую увеличивают его расход, заключил Сачков.

Однако водителям важно думать не только, как сэкономить средства, но также и об обеспечении безопасности на дороге. Автоэксперт Рязанов рассказал, как подготовить автомобиль к зимнему периоду.

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