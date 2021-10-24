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Минфин ЦАР заявил о необходимости укрепления бизнес-связей с ЮАР
Весь мир
Минфин ЦАР заявил о необходимости укрепления бизнес-связей с ЮАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 24 октября. Посол Южноафриканской Республики Бонисва Рамалебана прибыл с рабочим визитом в ЦАР и провел встречу с главой министерства финансов и бюджета Эрве Ндоба, сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

Как отметили сотрудники департамента, высокопоставленный дипломат поздравил чиновника с назначением на новую должность и затронул c ним в беседе тему расширения деловых возможностей для бизнес-сообщества двух стран.

«Мы обсудили с министром экономическое взаимодействие между представителями наших государств. Кроме того, я пригласил главу финансового сектора в Южноафриканскую Республику, а он призвал направить в Банги руководителей и управляющих крупных компаний для обмена опытом», — сказал посол Рамалебана по итогам встречи.

Эрве Ндоба также заявил о необходимости укрепления бизнес-связей с коллегами из ЮАР. В области сотрудничества наибольший интерес представляет корпорация COEGA Development Corporation (Pty) Ltd, которая занимается строительством ультрасовременных морских портов.

Ранее сообщалось, что власти ЦАР направили чиновников в Кот-д'Ивуар на курсы повышения финансовой грамотности.

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