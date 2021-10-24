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Водитель Mazda насмерть задавил пешехода в Твери

  /   Обновлено: 24 октября 2021 22:26
Происшествия
Водитель Mazda насмерть задавил пешехода в Твери
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Тверь, 24 октября. Смертельное ДТП накануне произошло по улице Шишкова в Твери. Под колесами иномарки Mazda погиб 67-летний пенсионер, сообщили в управлении ГИБДД по Тверской области.

Авария произошла в районе Исаевского ручья. Пенсионер вышел на дорогу на неосвещенном участке, в результате чего на него совершил наезд 44-летний автомобилист. У водителя не выявили признаков алкогольного опьянения.

По сообщениям правоохранителей, на участке дороги, где произошла смертельная авария, продолжается ремонт и она пока не сдана в эксплуатацию. Правовая оценка участникам ДТП будет дана позже.

Смертельное ДТП накануне произошло на трассе «Кавказ» в Ставрополье. В результате аварии погиб водитель автобуса, еще девять человек получили травмы.

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