Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 22:49
22:46
Весь мир
Министр экономики ЦАР опроверг заявление главы МИД Франции о российских инструкторах
22:42
Общество
Автоэксперт Сачков: старт автомобиля без рывков поможет сэкономить топливо
22:35
Весь мир
Минфин ЦАР заявил о необходимости укрепления бизнес-связей с ЮАР
22:33
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус: мир имеет все инструменты для победы над COVID-19
22:32
Общество
Врачи из Маунт-Синай: проблемы с памятью могут сохраняться в течение года после COVID-19
22:28
Видео
Анамнез недели. Всероссийский локдаун и выстрел Алека Болдуина
22:26
Происшествия
Водитель Mazda насмерть задавил пешехода в Твери
22:26
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике
22:19
Весь мир
Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
22:16
Весь мир
Мэр города Нделе призвал правительство усилить безопасность границ ЦАР
Все новости

Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 24 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с послом и главой делегации Европейского союза Дугласом Дариусом Карпентером, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Во время переговоров стороны затронули вопрос возвращения мира и стабильности в ЦАР. Представитель ЕС заявил, что периодические встречи с лидером государства позволили подвести итоги работы тренировочных миссий EUTM-RCA и EUAM-RCA, в рамках которых проходит подготовка отдельных сотрудников полиции и жандармерии.

Наконец европейский дипломат сообщил, что во время визита ему удалось обсудить вопросы, связанные с оценкой политической ситуации в стране. На повестке дня также стояла поддержка Правительства Центральноафриканской Республики в реформе сектора правосудия и безопасности.

«Этот диалог дал возможность поделиться с президентом Фостен-Арканжем Туадера перспективами хорошего сотрудничества между ЕС и ЦАР», — отметил Карпентер.

Ранее глава центральноафриканского государства объявил об одностороннем режиме прекращения огня на всей территории республики и призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» сложить оружие. Инициатива проходит в рамках дорожной карты, подписанной Международной конференцией по району Великих озер (CIRGL).

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике
безопасность евросоюз переговоры ес африка цар
Комментировать