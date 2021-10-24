Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике

Банги, 24 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с послом и главой делегации Европейского союза Дугласом Дариусом Карпентером, сообщается на официальной странице правительства в Facebook.

Во время переговоров стороны затронули вопрос возвращения мира и стабильности в ЦАР. Представитель ЕС заявил, что периодические встречи с лидером государства позволили подвести итоги работы тренировочных миссий EUTM-RCA и EUAM-RCA, в рамках которых проходит подготовка отдельных сотрудников полиции и жандармерии.

Наконец европейский дипломат сообщил, что во время визита ему удалось обсудить вопросы, связанные с оценкой политической ситуации в стране. На повестке дня также стояла поддержка Правительства Центральноафриканской Республики в реформе сектора правосудия и безопасности.

«Этот диалог дал возможность поделиться с президентом Фостен-Арканжем Туадера перспективами хорошего сотрудничества между ЕС и ЦАР», — отметил Карпентер.

Ранее глава центральноафриканского государства объявил об одностороннем режиме прекращения огня на всей территории республики и призвал боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» сложить оружие. Инициатива проходит в рамках дорожной карты, подписанной Международной конференцией по району Великих озер (CIRGL).