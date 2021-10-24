Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 22:49
22:46
Весь мир
Министр экономики ЦАР опроверг заявление главы МИД Франции о российских инструкторах
22:42
Общество
Автоэксперт Сачков: старт автомобиля без рывков поможет сэкономить топливо
22:35
Весь мир
Минфин ЦАР заявил о необходимости укрепления бизнес-связей с ЮАР
22:33
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус: мир имеет все инструменты для победы над COVID-19
22:32
Общество
Врачи из Маунт-Синай: проблемы с памятью могут сохраняться в течение года после COVID-19
22:28
Видео
Анамнез недели. Всероссийский локдаун и выстрел Алека Болдуина
22:26
Происшествия
Водитель Mazda насмерть задавил пешехода в Твери
22:26
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с представителем Европейского союза безопасность в республике
22:19
Весь мир
Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
22:16
Весь мир
Мэр города Нделе призвал правительство усилить безопасность границ ЦАР
Все новости

Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
Весь мир
Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 24 октября. Делегация Совета Безопасности Организации Объединенных Наций прибыла с двухдневным официальным визитом в Мали.

Согласно сообщению МИД африканского государства, основная цель миссии заключается в оценке обстановки и положения дел в области национальной безопасности. После консультаций с рядом чиновников внешнеполитического ведомства, делегацию ООН примет временный президент Ассими Гоита.

В то же время члены международной организации намерены обсудить даты проведения президентских и парламентских выборов в Мали, а также затронуть тему реализации Алжирского соглашения о примирении и согласии. Его в 2015 году подписали власти и делегаты от туарегов — кочевого народа, проживающего на севере республики.

Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Не так давно спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов провел рабочую встречу с послом Франции Пьером Леви. Дипломаты обсудили кризис безопасности и обстановку в Бамако.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига сообщал, что большая часть проблем государства спровоцирована многолетним военным присутствием Франции. Отношения между бывшей метрополией и республикой охладели в том числе из-за агрессивной риторики президента Эммануэля Макрона.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны
переговоры совбез оон делегация мали бамако
Комментировать