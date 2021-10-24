Делегация Совбеза ООН прибыла в Мали для переговоров с правительством страны

Бамако, 24 октября. Делегация Совета Безопасности Организации Объединенных Наций прибыла с двухдневным официальным визитом в Мали.

Согласно сообщению МИД африканского государства, основная цель миссии заключается в оценке обстановки и положения дел в области национальной безопасности. После консультаций с рядом чиновников внешнеполитического ведомства, делегацию ООН примет временный президент Ассими Гоита.

В то же время члены международной организации намерены обсудить даты проведения президентских и парламентских выборов в Мали, а также затронуть тему реализации Алжирского соглашения о примирении и согласии. Его в 2015 году подписали власти и делегаты от туарегов — кочевого народа, проживающего на севере республики.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Не так давно спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Богданов провел рабочую встречу с послом Франции Пьером Леви. Дипломаты обсудили кризис безопасности и обстановку в Бамако.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига сообщал, что большая часть проблем государства спровоцирована многолетним военным присутствием Франции. Отношения между бывшей метрополией и республикой охладели в том числе из-за агрессивной риторики президента Эммануэля Макрона.