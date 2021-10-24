Ушел из жизни звезда фильма «Ва-банк» Кшиштоф Кершновский

Варшава, 24 октября. Польский актер Кшиштоф Кершновский умер на 71-м году жизни. Сообщение о смерти артиста появилось на странице актерского объединения teatr tm в соцсетях.

Многие зрители знают его по фильмам «Ва-банк» и «Ва-банк 2», вышедших в 1980-х годах. В этих кинолентах он сыграл одного из братьев-авантюристов — Нуту. Кершновский также участвовал в съемках фильмов «Киллер» 1997 года выхода, «Суперпродукция» 2002 года и других.

«Мы не думали, что так скоро придется прощаться. Столько совместных лет, совместной работы, совместной жизни в театре. Трудно выразить в такой момент все чувства, которые у нас на сердце», — написано на странице teatr tm в Facebook.

Кершновский в 1977 году завершил обучение в Высшей школе театра, кино и телевидения в Лодзи. Его актерская карьера началась с роли в киноленте «Человек из мрамора». Всего он посвятил съемкам и сцене 45 лет своей жизни, а 26 ноября актеру должен был исполниться 71 год.

Недавно стало известно о смерти советского и российского актера театра, кино и телевидения Александра Иваненко. Знаменитость был известен по ролям в фильмах «22 июня, ровно в 4 часа…», «Сдвиг», «Побег», «Однажды в Ростове», «Улыбка пересмешника» и других.